Хто нищить громадське майно у Чорткові? (відео)

Часто таке запитання хвилює громадськість міста. З метою виявлення правопорушників, що чинять хуліганські дії, було встановлено по центру міста відеокамери.

І от одна з них зафіксувала факт пошкодження. Камера, установлена на вул. Шевченка, виловила громадянина, що чинив хуліганські дії, а саме: розбив замок на облаштованому обмежувачі руху при в`їзді з вул. А.Мельника на центральну вул. Т.Шевченка.

Особу правопорушника встановлено. Ним виявився пан Валерій Моспан. Так він розправився з перешкодою на шляху проїзду його автомобіля. Такий прикрий факт не буде залишено без уваги – за вчинені дії потрібно нести відповідальність.