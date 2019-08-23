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У Кременці на будинку, якому більше ста років, намалювали великого кота (фотофакт)

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Нещодавно у мальовничому Кременці з’явився ще один будинок-“розмальовка”. Про це йдеться у групі Типовий Кременець.

Двоповерховий будинок знаходиться по вулиці Дубенська, що на перехресті на Білокриницю. Будинок, якому більше ста років, був збудований в австрійському стилі та змінений під багатоквартирний за часів радянської окупації.  Ще цікавий факт, за  інформацією групи, мешканців будинку ніхто не запитував про такі зміни та і у влади міста дозволів не брали.

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