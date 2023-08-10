На Тернопільщині брат вбив брата

Жителя Саранчуківської громади поліцейські затримали за підозрою у вбивстві рідного брата

9 серпня на лінію 102 надійшло повідомлення від чергового лікаря Бережанської центральної лікарні про те, що в селі Кути працівники екстреної медичної допомоги, що виїхали на виклик, констатували смерть місцевого жителя, 1968 року народження із видимими тілесними ушкодженнями. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Бережанського відділення та Головного управління поліції.

Поліцейські встановили, що того дня у будинку, де мешкали двоє братів, виник конфлікт. Перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, старший з родичів, 1965 року народження, маючи фізичну перевагу над молодшим братом, котрий був інвалідом, через побутові претензії став наносити останньому численні удари руками та ногами. Після побоїв, затягнувши побитого на ліжко, зловмисник теж пішов відпочивати. Розбудили його вже співробітники поліції. Щоправда, чоловік ще довго не зміг прийти до тями від надмірно спожитого алкоголю й не розумів, що відбувається.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу. Тіло потерпілого направлено на проведення розтину за результатами якого буде прийнято рішення про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.