Три саджанці Лесиної груші висадили на Тернопільщині

Три саджанці Лесиної груші висадили у селі Миролюбівка, біля пам’ятника поетеси. Участь у заході також взяв заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Ігор Гайдук.

«Тернопільщина вирішила долучитися до такої ініціативи. Відтак сьогодні ми садимо Лесині груші в селі Миролюбівці. Саме тут знаходиться єдиний пам’ятник Лесі Українки на Тернопільщині в повний зріст, який встановили у 1994 році. Також, одне із привезених дерев, посадять в Кременці. Оскільки місто пов’язане із перебуванням та діяльністю поетеси на Тернопіллі», – розповідає заступник голови Ігор Гайдук.

Ініціативу «Лесина груша» започаткував співвласник журналу «СонцеСад» Остап Михаць та журналістка, координатор акції «Із минулого в майбуття» Людмила Приймачук.

Як розповідає координаторка акції, дерево у садибі Косачів у Колодяжному посадила сестра Лесі Українки Ізидора. Зараз груші більше як 120 років. Щоб вберегти пам’ять про Лесину грушу, вирішили зробити щепи та розповсюдити їх по Україні.

«Спільно ми вирішили зберегти пам’ять про рід Лесиної груші і запропонували адміністрації музею нарізати гілочок. Потім ми прищепили їх на груші дички. Щепи прижилися. І через рік, напередодні Дня пам’яті Лесі Українки, ми посадили саджанці на Волині. А згодом і в усіх містах, які пов’язані із Лесею Українкою та її родиною», – каже Людмила Приймачук.