“Зарваниця” надаватиме у тимчасове користування кисневий концентратор

Вже більше року кожен з нас відчуває наслідки важкої хвороби, спричиненої поширенням коронавірусної інфекції, кожен почувається обмеженим в умовах карантинну. За цей час багато людей подолали цю небезпечну хворобу, хтось зараз бореться з нею, але також чимало близьких нам осіб відійшло у вічність, через ускладнення, викликанні коронавірусною інфекцією. З глибоким сумом доводиться констатувати, що ця хвороба поширюється дуже швидко і велика кількість людей звертаються за допомогою у переповненні лікарні, в яких катастрофічно не вистачає лікарів та медичного персоналу, бракує кисню та кисневих концентраторів.

Від початку пандемії Марійський духовний центр «Зарваниця» неустанно складає молитви до Всемилостивого Бога за припинення пандемії, за видужання усіх хворих, за силу та наснагу для медичних працівників, які щоденно ризикують своїм життям заради безпеки і здоров’я українського суспільства. Просімо щоденно у милосердного Господа та Його Пречистої Матері, що прославилася у чудотворній іконі у Зарваниці, допомоги пережити це важке випробовування.

Окрім посиленої молитви, паломницький центр шукає способів допомогти в боротьбі з хворобою. За допомогою жертводавців було придбано кисневий концентратор OLV-10, для безкоштовного надання хворим, які потребуватимуть кисневої підтримки, в межах Золотниківської ОТГ.

Марійський духовний центр «Зарваниця» відкритий для прочан. Проте, зважаючи на карантинні заходи, що зумовлені поширенням вірусної хвороби COVID-19, щиро ПРОСИМО усіх паломників дотримуватися соціальної дистанції, носити маски, мити частіше руки та застосовувати дезінфектори.

Церква завжди була і є безпечним місцем для вірних!

За довідкою щодо тимчасового користування кисневим концентратором просимо звертатися до

Адміністратора МДЦ «Зарваниця» о. Ігоря Засійбіди (0977614695).