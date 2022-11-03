Цьогоріч «Укрзалізниця» запропонувала жителям Тернопільщини 55 вакансій

4 листопада – День залізничника України.

У Тернопільській області в січні-жовтні 2022 року виробничі підрозділи регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» мали потребу в 55 працівниках різних професій. Роботу пропонували у виробничих підрозділах:. ВП “Тернопільська дирекція залізничних перевезень”, ВСП “Локомотивне депо Тернопіль” РФ “Львівська залізниця” АТ “Українська Залізниця”, ВСП “Тернопільський колійний ремонтно-механічний завод” ЦРЕКМ ПАТ “Укрзалізниця”, регіональна філія “Львівська Залізниця” АТ “Українська залізниця”.

На 02 листопада 2022 року були актуальними 8 вакансій за професіями: слюсар з ремонту рухомого складу, токар, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів із зарплатою до 10 тис. гривень.

Якщо у Вас немає відповідної освіти, професію токаря можна здобути у Тернопільському фаховому коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя, Вишнівецькому професійному ліцеї, Одеському, Рівненському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Це сучасні навчальні заклади, які створюють комфортні умови для навчання та проживання людей різного віку.

Професій вузької спеціалізації, які використовуються у залізнодорожній галузі, навчають у центрах професійного розвитку персоналу ПАТ «Укрзалізниця», за спрямуванням служби зайнятості.

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості Тернопільщини або в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) чи https://web.telegram.org/z/ #5134509646;

Принагідно вітаємо усіх працівників Укрзалізниці з професійним святом. Миру, здоров’я Вам, родинного затишку, професійних успіхів!