Підприємцям Тернопільщини відшкодували понад 2млрд грн податку на додану вартість

Упродовж січня-листопада цього року 176 суб’єктів господарювання краю заявили про бюджетне відшкодування податку на додану вартість. Заявлена платниками до повернення сума склала 1 млрд 863 млн гривень. Дляпорівняння, за аналогічний період минулого року заявлена до відшкодування сума становила 822 млн гривень.

Станом на початок грудня суб’єктам підприємницької діяльності – юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано, з урахуванням перехідних залишків попередніх періодів, 2 млрд 7 млн грнподатку на додану вартість.

За результатами проведених перевірок податковими органами області цьогоріч упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 62 млн гривень.

На початок грудня загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 245 млн гривень, оскільки 229 млн грн перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 млн грн – усудовому та адміністративному розглядах.