У 2022 році на Тернопільщині реалізують кілька потужних проектів «Великого будівництва»

Як і торік, в області буде відновлено п’ять шкіл, п’ять садочків та п’ять спортивних об’єктів.

Щодо закладів освіти, то реконструкція відбудеться в опорних школах міста Теребовля, Збараж та Заліщики. Роботи включають не тільки покращення зовнішнього вигляду закладів освіти, а й заходи з енергозбереження та дотримання вимог безбар’єрності.

Один найбільших спортивних проектів – це реконструкція міського стадіону у Тернополі. Він є центральним спортивним об’єктом міста, який потребує оновлення для якісної підготовки спортсменів. Проектом передбачено капітальний ремонт доріжок та секторів спортивного ядра (демонтаж існуючих секторів, улаштування секторів для стрибків у довжину, для стрибків з жердиною, для стрибків у висоту, для метань диску, молота та штовхання ядру, улаштування бігових доріжок та секторів, легкоатлетична розмітка з обмежувальною планкою, підпірна стінка та будка для оператора фотофіксації)

Також будуть відремонтовані міські стадіон у Шумську та Монастриськах.

Потужний проект заплановано у Скориках. Мова йде про будівництво басейну з прибудовою з обслуговуючими та технічними приміщеннями, облаштування зовнішніх мереж та споруд водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання, внутрішні оздоблювальні роботи, закупівля обладнання, устаткування, благоустрій та озеленення території. Відремонтуємо дитячі садки в Гусятині, Теребовлі, Скалаті, Великих Гаях та селищі Заводське, — розповідає голова облдержадміністрації Володимир Труш.

Ще один потужний спортивний об’єкт – будівництво Льодової арени поблизу Тернополя.

Загальна вартість проекту складає – 190 млн грн, а палац розрахований на 450 місць. З них 170 млн. грн. виділено з державного бюджету. Об’єкт реалізовуватиметься на умовах співфінансування. Він передбачає локацію для гри у хокей та фігурного катання.

Заплановано будівництво мультифункціонального спортивного комплексу – інтернату у Тернополі (проект передбачений на кілька років), спортивного комплексу у Трибухівцях з басейном на 8 доріжок та дитячого басейну, зал на понад 200 посадкових місць та лижна траса у Кременці.