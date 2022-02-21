В Бережанах розпочали реставрувати старовинну ратушу

Стартували реставраційні роботи на ратуші в Бережанах. Будівля – пам’ятка архітектури національного значення ХІХ ст., один із туристичних «магнітів» Тернопільщини.

Про повідомив директор місцевого Державного історико-архітектурного заповідника у Бережанах Василь Зорик.

«Ратуша вже давно потребувала ремонту та реставрації. І лише тепер, на перший етап її реставрації виділено 10 млн грн. Зараз замінюємо вікна, тоді почнемо ремонт старовинного флігеля, порталів та в’їзних арок у внутрішньому дворику. Згодом замінимо дах, водостічну систему, фасад, двері», – розповів Василь Зорик.

За його словами, на усі реставраційні роботи проєктом передбачено 26 млн грн.

Міська ратуша у Бережанах збудована у 1803-1811 роках у стилі раннього класицизму, вона має внутрішній дворик, двоярусну вежу, на якій донині діє механічний годинник курантового типу з чотирма циферблатами.

У ратуші, розташованій на центральному майдані міста, діє чотири музеї, а у внутрішньому дворику влаштовують презентації книг та зустрічі з видатними письменниками, історико-мистецькі фестивалі, культурно-просвітницькі заходи.

Джерело: Терен