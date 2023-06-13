У Борщеві молодь вийшла на акцію протесту проти УПЦ МП

Біля храму Святителя Миколая УПЦ МП , що у Борщеві, 11 червня активісти провели акцією протесту. Із собою молодь принесла плакати з гаслами: «РПЦ – духовні окупанти», «Рабів до раю не пускають» та «Армія, Мова, Віра». Зі слів одного з учасників мітингу Максима, це перший такий захід в їх місті, але далі ще буде.

Про це повідомляють 20 хвилин.

— Ми активна молодь, яка об’єдналася і вирішила показати, що російським пропагандистам та людям, які моляться за Росію, тут не місце. Борщів та Тернопільщина – Україна, то про які російські нахили може йти мова? Тим паче вже понад два роки на території нашої України триває повномасштабне вторгнення. Не треба казати, що ми проти Бога чи проти Церкви, бо це неправда. Ми підтримуємо Церкву, але тільки коли вона українська, — розповів один з учасників акції.

Загалом на першу мирну акцію вдалося зібрати 16 людей. Молодь не заходила до храму, а лише намагалася поспілкуватися з парафіянами та представниками Церкви. На одному з відео, яке надали в редакцію учасники акції, парафіянин розповів, за кого моляться в церкві та кому підпорядковуються.

— Ми підпорядковуємося Господу Богу. Звичайно, ми молимося за Онуфрія, бо він наш Предстоятель. Також ми молимося за Україну, українців та весь світ. Ви кажете, що Онуфрій відвідував Росію і його благословляв Путін? То чому Зеленський під час війни з 2014 року продовжував вести бізнес у Росії? І яка різниця, хто кого колись нагороджував? – каже чоловік.

Під час проведення мирного мітингу жінка закликала молодь не виступати проти Церкви, адже потім будуть покарані Господом Богом. А ось на гасло «Слава Україні» один із парафіян відповів «Слава Богу».

— Чому вони не можуть сказати «Героям Слава»? Невже це так важко чи їм заборонено казати? Ми не хочемо, щоб хтось забрав землі чи ще щось. Ми хочемо, щоб представники Церкви перейшли до ПЦУ, щоб вони дійсно молилися за Україну, за українських воїнів та дітей. Ми сподіваємося, що віряни нас почують і зрозуміють, наскільки важливо ходити до правильної церкви, — додав учасник Максим.

Прес-секретар Тернопільської єпархії УПЦ МП о. Степан Балан називає такі акції та мітинги провокаціями.

— Представники Церкви у місті Борщів розуміють, що це провокація. Спочатку такі провокації були в Тернополі, а ось зараз перейшли до іншого міста. Богу дякувати, у храмі все спокійно, мітингувальники нічого не пошкодили, нікого не образили. Я думаю, ця молодь також зрозуміє, що робить неправильно, і згодом не буде ходити з плакатами до церкви. Ми там молимося за Україну, за мир. Ті мітинги та акції зараз недоречні, — каже о. Степан Балан.

Журналісти поцікавилися у прес-секретаря Тернопільської єпархії УПЦ МП, кому підпорядковується Церква і чи планують перехід?

— Ніхто там не підпорядковується Московському Патріархату. Я не розумію, навіщо переходити з однієї української Церкви в іншу? Що від цього зміниться? Повторюю, ми молимося за Україну. Але це я можу сказати тільки за настоятелів, бо кожен парафіянин має самостійно вирішувати, що для нього важливо, — додав він.





Батюшка з Московського Патріархату каже журналістам, що нічого спільного їхня Церква не має з Московським Патріархатом

Натомість тамтешня молодь вже планує наступну мирну акцію. Коли саме вона буде – поки невідомо.

Нагадаємо, у квітні проти Московського Патріархату виступала і тернопільська молодь. Вони систематично приходили до кафедрального собору Віри, Надії, Любові і матері їх Софії і закликали переходити в Українську Церкву. Після щоденних мітингів на позачерговій сесії депутати підтримали рішення припинити управлінню Тернопільської єпархії УПЦ МП право постійного користування земельною ділянкою за адресою вул. Євгена Коновальця, 1 у Тернополі.