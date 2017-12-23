На свято Миколая тернопільські семінаристи передали військовим позашляховик

З благословення та підтримки Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василія (Семенюка) та з нагоди празника св. Миколая відбулася місійна поїздка тернопільських семінаристів у зону АТО. Позашляховик Suzuki, термобілизну, спецодяг, медикаменти, продукти і солодощі передали бійцям передової в околицях Лисичанська.

Місія тривала з 16 по 21 грудня, у ній взяли часть о. Януарій Твердун та брати-семінаристи Андрій Миколів, Остап Любінецький, Богдан Насипаний та Тарас Зрайчик. Вони, власне, особисто доставили авто на передову та організували цілий ряд духовних заходів, провідали з подарунками від св. Миколая місцеві школи та дитсадочки.

До слова, автомобіль Suzuki було придбано за кошти зібрані українськими заробітчанами за кордоном. Як розповідає Андрій Миколів, воїнам АТО було доставлено понад 300 солодких подарунків, також за старанням україно-британської команди на чолі Жанни Гниденко було привезено 38 комплектів флісової термобілизни і велику кількість медикаментів з Лондона. Завдяки небайдужим людям з Тернополя були закуплені необхідний військовий спецодяг і солодощі.

У Лисичанську місіонарі розділились на дві групи. Отець Януарій і Тарас Зрайчик поїхали в місто Попасна і на передову зони АТО, а саме позиції у районі Новозванівки, Кримського, щоб розділити радість свята і вручити такий потрібний для військових позашляховик.

Інші брати їздили до о. Сергія Паламарчука, який є парохом у м. Лисичанську та служить у каплиці Покрови Пресвятої Богородиці. Тут відбулася Свята Літургія та свято Миколая для присутніх дітей і дорослих. У Лисичанську провідали єдину українську школу і дитячий садок. Там роздавали подарунки, солодощі, кошти, які виділив Владика Василій. Місіонарі провідали також військових ППО та бійців у різних місцях дислокації.

прес-служба архиєпархії