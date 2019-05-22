У Чорткові декламували вірші іноземними мовами

У суботу, 18 травня, в Україні та в Чорткові відзначили День Європи – як день спільних цінностей та спільної історії всіх націй континенту.

Це свято відзначається в нашій країні на державному рівні з 2003 року згідно з Указом Президента «Про День Європи». Варто зазначити, що в Україні День Європи святкують щорічно кожної третьої суботи травня, а в країнах Європейського Союзу – 9 травня.

Примітно, що Україна – єдина держава не член ЄС, у якій на державному рівні відзначається це свято. Цього дня в Чорткові відбувалися літературні читання європейськими мовами. Представники всіх шкіл Чорткова , вихованці дошкільного закладу №1 «Золота рибка», студенти Чортківського державного медичного коледжу, працівники міської ради, учні центру культури та польської мови і суботньої школи з вивчення польської мови ім. А.Міцкевича декламували вірші іноземними мовами. З імпровізованої сцени у Чортківському замку звучала англійська, німецька, польська, іспанська, французька. Участь у читаннях також взяли місцеві творці слова та діячі культури – Ярослав Дзісяк та Ліна Єник, Олексанр Степаненко та Ірина Брунда. Незважаючи на дощ, всі учасники виконали свої твори та отримали подяки від міського голови.

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