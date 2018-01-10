Новини Тернополя 

Служба автомобільних доріг кардинально змінила транспортну розв’язку на в’їзді у Тернопіль

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Служба автомобільних доріг у Тернопільській області кардинально змінила транспортну розв’язку на Північному в’їзді у Тернопіль. До ремонтних робіт вона мала вигляд Т-подібного перехрестя. Рух тут завжди є жвавий, адже проходить потік і міського, і транзитного транспорту (перетин міжнародної дороги  М-19//Е-85 і об’їзної Тернополя Р-43). Непродумана схема руху перехрестям вже багато років завдавала незручностей водіям та була місцем концентрації ТДП. 

Аби рух транспорту був безпечніший, ще на початку 2017 року прийнято рішення змінити Т-подібне перехрестя на «кільце».

Наразі роботи повністю виконані, встановлено освітлення інформаційні табло та знаки, які нагадують водіям про зміну руху, нанесена розмітка.

У Службі автомобільних доріг вкотре звертаються до водіїв з проханням бути уважними та зважати на попереджувальні знаки, які виставлені перед кожним із трьох вʼїздів  на кільце.

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