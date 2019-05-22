У Тернополі з’явиться нова туристична “родзинка”

Не Шевченком і Франком єдиними. Так подумали ініціатори встановлення у Тернополі скульптури Майстру Йоді та розпочали активно втілювати свій проект. У соцмережах вже оголошено збір коштів на скульптуру, а тим часом, така ідея знайшла, як прихильників, так і тих, хто не розуміє, навіщо місту фігура персонажа із кіносаги “Зоряні війни”.

Автор проекту Сергій Кутузов каже, що ще минулого року запропонував встановити Майстра Йоду замість банального пам’ятника вчителю.

Сергій Кутузов, ініціатор встановлення монументу Йоди в Тернополі

Окрім власне фігури Йоди, проект матиме інші деталі, які автор поки не розголошує, як і місце, де встановлять майбутню скульптуру. Проте Сергій Кутузов каже, що їхній проект буде унікальним.

Сергій Кутузов, ініціатор проекту

Заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра вважає, що незвичні статуї та фігури допоможуть привернути увагу іноземних туристів до нашого міста. Тим більше, що схожі пам’ятники Йоді є у багатьох містах світу, та навіть у Києві, де вони користуються великою популярністю.

Леонід Бицюра, заступник міського голови Тернополя

Автори проекту кажуть, що встановлять скульптуру, коли зберуть необхідну суму коштів. Не виключають, що нова туристична “родзинка” може з’явитися у місті вже цього року. Окрім того, 10% від зібраної суми перерахують в Тернопільський реабілітаційний центр.

Сюжет Тернопільський Медіа Центр

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