У Чорткові горів будинок

14 жовтня близько 09 год. до Чортківських рятувальників надійшло повідомлення, про те що в м. Чортків Чортківської МТГ Чортківського району виникла пожежа на першому поверсі двохповерхового 4-ох квартирного житлового будинку, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 6 державної пожежно-рятувальної частини.

Внаслідок пожежі знищено меблі та речі домашнього вжитку на площі 30 м.кв, пошкоджено облицювання стін та стелі на площі 30м.кв, 3 дверей та 3 вікна.

Врятовано даний житловий будинок.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.