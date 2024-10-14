На Тернопільщині 22 підприємства заборгували працівникам понад 18,6 млн. грн

На 22 підприємствах Тернопільщини ліквідовано заборгованість із заробітної плати в сумі понад 18,6 млн гривень

З початку року працівники територіальних органів ДПС у Тернопільській області на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників 26 підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. За наслідками проведеної роботи по 22 підприємствах ліквідована заборгованість із заробітної плати в сумі понад 18,6 млн грн, з податку на доходи фізичних осіб в сумі 3,4 млн грн, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – майже 3,9 млн гривень. Крім того, проведена індивідуальна роз’яснювальна робота із керівниками 50 підприємств, за наслідками якої 44 погасили заборгованість із заробітної плати в сумі майже 21,4 млн грн, з податку на доходи фізичних осіб – понад 5,2 млн грн, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 5,5 млн гривень.

Працівники територіальних органів ДПС в області спільно з органами місцевої влади проводять контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. Цього року на засіданнях комісій заслухано керівників 218 підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. За наслідками проведеної роботи 191 підприємство підвищило рівень виплати заробітної плати. Як наслідок, до бюджету надійшло 346,9 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 420,1 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Крім того, проведена роз’яснювальна робота з аналогічних питань по 790 підприємствах та організаціях області. Як результат, 681 підприємство підвищило рівень виплати заробітної плати. Як наслідок, до бюджету надійшло майже 5,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб та майже 6,8 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Відомості щодо суб’єктів господарювання, які виплачували заробітну плату працівникам нижче мінімальної, надано Південно-західному міжрегіональному Управлінню Державної служби з питань праці, Департаменту соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації, Головному управлінню Пенсійного фонду України в Тернопільській області та головам об’єднаних територіальних громад, сільських селищних та міських рад.

ГУ ДПС у Тернопільській області проводить систематична інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо створення серед населення області атмосфери негативного ставлення до роботодавців, які виплачують заробітну плату без сплати податку на доходи фізичних осіб та внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

У кожному районі створено робочі групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, до складу яких входять, зокрема, і представники податкової служби області. Зазначені групи здійснюють обстеження суб’єктів господарювання щодо дотримання норм трудового законодавства, оформлення трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи щодо необхідності оформлення трудових відносин із найманими працівниками у вересні прийнято 7561 працівника, повідомляє сектор інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.







