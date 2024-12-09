На Тернопільщині зіткнулись вантажний та легковий автомобілі: важко травмувалась жителька Київщини

Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 грудня поблизу м. Зборів. Близько 08.00 годин на автодорозі М-09 «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» не розминулись вантажний автомобіль «IVECO» та легковий «Hyundai Staria».

Внаслідок аварії травмувалась пасажирка «Hyundai Staria». Потерпіла, 28-річна жителька м. Вишгород Київської області, отримала закриту черепно-мозкову травму, перелом тазу та травми ніг. Жінку госпіталізували в Зборівську лікарню.