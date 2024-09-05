У Тернополі відкрили оновлений термомодернізований дитячий садок

Нещодавно у тернопільському дошкільному навчальному закладі №32, що за адресою вул. Петра Батьківського, 46 у мікрорайоні «Кутківці», завершилися роботи з термомодернізації будівлі.

Роботи проведено в рамках Проєкту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернопіль» Програми розвитку муніципальної інфраструктури в Україні. Проєкт реалізовано відповідно до правил та за кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), який є найбільшим фінансовим донором у Європейському Союзі.

«Цей проєкт нам вдалось реалізувати завдяки фінансуванню Європейського інвестиційного банку. Приємно відзначити, що такай проєкт не лише перший у Тернополі, а й перший в Україні. Роботи розпочались ще у квітні 2023 року, але, на жаль, через воєнний стан, мобілізацію працівників, які були на підрядній організації, через перебої з електроенергією та обмежене фінансування й інші проблеми, які пов’язані з війною, роботи затягнулись довше, ніж ми це планували зробити, – зазначає міський голова Тернополя Сергій Надал. – Дякуємо усім батькам за терпіння і розуміння, дякуємо, що ви долучились до підготовки та прибирання дошкільного закладу. Тут вдалось виконати чималий перелік робіт, зокрема: утеплення фасадів, підігрів підлоги в ігрових кімнатах, заміна системи теплопостачання, системи вентиляції, освітлення. Це не лише економія коштів для садочка та бюджету міста, це – набагато комфортніші умови перебування для дітей».

Загалом в рамках проєкту у цьому дошкільному закладі провели роботи, що включають:

утеплення стін за технологією вентильованого фасаду;

часткову заміну старих вікон на нові енергоефективні;

заміна старих дверей на нові енергоефективні;

утеплення плоского даху з встановленням нової ПВХ мембрани;

утеплення стелі підвального приміщення;

повну заміну системи опалення з ІТП на енергоефективну;

влаштування теплої підлоги у гральних приміщеннях;

встановлення системи вентиляції з індивідуальними рекуператорами;

встановлення системи освітлення з енергозберігаючими ЛЕД лампами;

реконструкцію ганків, дашків, сходів та інші роботи.

«Я радa, що завдяки підтримці нашої «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України» 250 українських дітей можуть розпочати навчальний рік у сучасній, енергоефективній школі, яку сьогодні відкрили у Тернополі. Завдяки плідній співпраці з місцевою владою, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Представництвом ЄС ми провели значну термомодернізацію школи, що дозволило досягти понад 20% економії енергії, – розповідає Тереза Червінська, віцепрезидентка ЄІБ, відповідальна за операції банку в Україні. – Окрім цього закладу в Тернополі, наша програма також включає проєкти, такі як покращення систем водопостачання у Миколаєві та Харківській області, модернізацію вуличного освітлення у Дніпропетровській області, рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища у Львові та інші важливі ініціативи, які покращують якість життя місцевих громад і демонструють нашу незмінну підтримку у розвитку та стійкості України».

Загальна вартість проєкту складає близько 28 мільйонів гривень.

Окрім дитячого садочку №32, впродовж 2025-2026 рр в рамках Програми розвитку муніципальної інфраструктури в Україні планується провести аналогічну термомодернізацію ще 19 закладів освіти м. Тернополя. Також заплановано запровадити систему автоматизованого енергомоніторингу у всіх громадських будівлях освіти, культури та спорту».

Довідково: Кредит у розмірі 25,408 млн євро від Європейського інвестиційного банку для реалізації Проекту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» надано до 22 років (включаючи пільговий період 5 років) до 2,5 % річних.