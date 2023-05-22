У Чорткові відреставрують старовинні двері

Найближчими днями розпочнеться реставрація чотирьох старовинних дверей: бокових дверей будівлі суду у Чорткові (вул. Ст. Бандери), головних дверей управління поліції охорони (вул. Горбачевського) та двох дверей будівлі Чортківського центру первинної медико-санітарної допомоги (вул. Пігути). Про це повідомляють у міській раді.

Сьогодні усі вищевказані двері демонтовуватимуть та встановлюватимуть інші тимчасові на час реставрації.

Відновленням займатимуться спеціалісти знаної в колі реставраторів івано-франківської майстерні «ХІТА». У них вже є чималий досвід у цій сфері, зокрема понад 40 старовинних дверей Івано-Франківська отримали друге життя саме завдяки їм, також «ХІТА» реставрувала двері у Луцьку та інших містах України.

За попередньою інформацією, реставрація усіх дверей триватиме не довше 2-3 місяців. Зауважимо, що вищеперелічені об’єкти – це лише перший крок. У Чорткові є чимало старовинних дверей, які збереглись досі та потребують якісної реставрації.