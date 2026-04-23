У Тернополі — критична нестача крові для поранених військових

Тернопільський центр служби крові повідомив про критичну нестачу донорської крові.

У центрі крові кажуть, що є велике замовлення для потреб поранених українських військових, які перебувають на сході.

Запаси крові наразі обмежені, тому медики звертаються до жителів міста та області з проханням якнайшвидше долучитися до донації. Кожна здача крові може врятувати життя захисників.

Прийом донорів у будні дні здійснюється з 08:00 до 13:00. Також, щоб залучити більше охочих, центр працюватиме у суботу, 25 квітня — з 09:00 до 14:00.

Здати кров можна за адресою: м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8.

У центрі наголошують: не варто зволікати, адже потреба в донорській крові залишається критичною.