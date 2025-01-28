Виставка робіт Святослава Крупи: молодий художник з Тернопільщини, який допомагає війську через мистецтво

28 січня о 16:00 у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва запрошуємо всіх на відкриття виставки творчих робіт талановитого молодого художника Святослава Крупи.

Святослав – син загиблого Героя Любомира Крупи, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Народившись на Тернопільщині, Святослав закінчив 9 класів і обрав для подальшого навчання Львівський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну.

З початком повномасштабного вторгнення Святослав не залишився осторонь – став мистецьким волонтером. Хлопець створював тематичні картини, продавав їх, а всі кошти передавав на потреби українського війська. Особливу увагу він приділяв допомозі 105 бригаді ТРО, у якій служив його батько, а зараз підтримує 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду “Едельвейс”, де воює його брат Володимир Крупа.

Відвідувачі виставки матимуть унікальну можливість не тільки оглянути роботи Святослава, а й поспілкуватися з ним особисто.

Запрошуємо всіх долучитися до цієї події, щоб підтримати молодого митця та вшанувати пам’ять Героя, чия любов до України живе у його синах.

Подія відбудеться:

📅 Вівторок, 28 січня

🕓 Початок о 16:00

Не пропустіть можливість доторкнутися до мистецтва, яке надихає та допомагає боротися за свободу України.