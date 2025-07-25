У громадах, які не подали інформацію про стан доріг, ремонт не розпочнеться — тернопільська ОВА ставить ультиматум

Три громади Кременецького району — Кременецька, Борсуківська та Лановецька — вже розпочинають ремонт доріг завдяки підготовленій документації та забезпеченому співфінансуванню. Однак для інших громад, які не подали необхідні дані та не заявили про готовність до співфінансування, роботи поки не плануються.

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода підкреслив: якщо громади не подадуть інформацію про стан своїх доріг та не підтвердять участь у співфінансуванні найближчим часом, це означатиме, що або у них немає проблем із дорогами, або вони мають інші пріоритети.

«Ми готові включити до плану ремонту нові громади, якщо вони оперативно визначать пріоритетні ділянки, подадуть документи й підтвердять участь у співфінансуванні», — додав В’ячеслав Негода.

Усі роботи з ремонту доріг координує департамент розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації, при цьому контроль за якістю та темпами виконання робіт лягає на плечі місцевих громад.