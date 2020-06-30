У міській раді Чорткова – нові призначення

На засіданні 92-ї сесії Чортківської міської ради депутатський корпус, розглянувши пропозиції міського голови Володимира Шматька, затвердив декілька кадрових рішень.

Зокрема депутати затвердили кандидатуру Василя Юліановича Воціховського на посаду першого заступника Чортківського міського голови. А також – кандидатуру Ольги Василівни Череднікової на посаду керуючого справами виконавчого комітету Чортківської міської ради.

І Василь Юліанович, і Ольга Василівна подякували за висловлену довіру й зазначили, що усвідомлюють всю покладену на них відповідальність.