Перше в Україні відділення для пацієнтів з когнітивними розладами — на Тернопільщині

Кожен, хто потрапляє до Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні вперше, зауважує, як гармонійно вдалося медикам поєднати сучасне облаштування, високі технології діагностики та новітнє лікування пацієнтів. Життя в лікарні наповнене інноваціями – повсякчас оновлюють відділення, відкривають нові медичні підрозділи та освоюють сучасні лікувальні методики.

Майже чотири роки тому прийняло перших пацієнтів відділення когнітивних розладів. З’явилося воно на базі реорганізованого 9-го психіатричного підліткового відділення. Потреба в його створенні визріла через відсутність профільних відділень для лікування пацієнтів з когнітивними розладами не лише на Тернопільщині, а й в Україні. Колись таких хворих лікували переважно в амбулаторних умовах, тому вони й не завжди могли отримати висококваліфіковану стаціонарну медичну допомогу. З відкриттям у лікарні профільного медпідрозділу ця категорія недужих нині в полі зору фахівців, їм надають медичні послуги за сучасними стандартами.

У відділенні когнітивних розладів побувала ще до запровадження надзвичайної ситуації зі спалахом коронавірусної інфекції. Але керівництво лікарні запевнило: щойно знімуть карантинні обмеження, підрозділ обов’язково одразу відновить роботу, бо скільки ж пацієнтів чекає!

Отож тільки-но переступила поріг, із захопленням зауважила, як добротно, за останніми тенденціями дизайнерської думки, подбали про внутрішнє оздоблення відділення. Воно потопає у зелені кімнатних рослин. Кожна деталь інтер’єру продумана до дрібниць. Сучасні дивани, щоб перепочити, зручні меблі в палатах і картини з оптимістичними сюжетами створюють неповторну атмосферу домашнього затишку. Білий стандартний «лікарняний» колір стін тут замінили на популярний нині «айворі», що створює відчуття елегантності та душевного благополуччя. Загалом відділення розраховане на 50 ліжко-місць. У сучасних комфортних палатах передбачено перебування чотирьох осіб, є палати покращеного планування з усіма побутовими зручностями, кожну з них обладнали настінним годинником. Для пацієнтів з когнітивними розладами це дуже суттєво – відстежувати чи не кожну годину, аби не загубитися в просторах часу.

Найважливіше було сформувати колектив – не лише зорганізувати профільних фахівців, а створити команду однодумців, які мислять та діють по-новому, відповідно до сучасних стратегій лікування. Пацієнтів іноді доправляють у доволі важкому стані, крім соматичних порушень, у них психіатричний діагноз, тому багато зусиль доводиться докладати лікарям. І коли це люди, які злагоджено виконують свою роботу, то результати хороші. Частину команди склали співробітники колишнього 9 психіатричного відділення, багато влилося молодих фахівців, молодших медичних спеціалістів, які нещодавно закінчили медичні коледжі чи училища, але прагнуть виконувати покладені на них обов’язки на «відмінно». У штат медичного підрозділу ввели посади психолога та психіатра, адже хворі з поліорганною недостатністю потребують допомоги також і цих фахівців. Упродовж кількох років цей підрозділ очолювала лікарка вищої кваліфікаційної категорії Людмила Іванівна Колеснікова, яка сорок п’ять років свого життя присвятила служінню царині неврології.

Нині в колективі відділення – лікарка-психіатриня Марія Олегівна Сеник, психологиня Валентина Володимирівна Сенишин, лікарка-неврологиня Роксолана Богданівна Насалик.

Проблема когнітивних порушень уже давно вийшла за рамки осіб старшого віку. Це спричиняє сучасний ритм життя, збільшення факторів ризику зовнішнього середовища. Не лише в Україні, а й у світі тенденція до збільшення тривалості життя та зростання розповсюдженості загальних для різних типів деменції чинників ризику виводить проблему когнітивних порушень у сферу першорядних завдань. У профільному відділенні фахівці надають допомогу пацієнтам з порушеннями пам’яті, концентрації уваги, мислення, спілкування та іншими когнітивними розладами. Щорічно тут проходять курс лікування понад 1000 хворих. Сучасні методики діагностики, які діють у лікарні, дозволяють, визначивши за спеціальною шкалою ступінь порушення когнітивної функції, провести й лабораторні обстеження, запис електроенцефалограм, електрокардіограм. За необхідності недужого скерують на ультразвукове дослідження внутрішніх органів, УЗД судин головного мозку, комп’ютерну томографію, для проведення магнітно-резонансної томографії, нейропсихологічного тестування. Крім медикаментозного лікування, пацієнти отримують фізіотерапевтичне та водолікування, відвідують кімнату аромотерапії, займаються арт-терапією.

За майже чотири роки активної діяльності лікарі переконалися, що на третинному рівні високоспеціалізованої медичної допомоги таке стаціонарне відділення є першочерговою необхідністю. Ця категорія хворих потребує саме умов стаціонару та цілодобового догляду й лікування. Колись такі хворі оббивали пороги різних фахівців – від невролога до сімейного лікаря чи психіатра, хоча насправді потребували мультидисциплінарного підходу, бо ця патологія «об’єднує» дуже багато недуг. У відділенні когнітивних розладів ці люди отримують кваліфіковану та високотехнологічну спеціалізовану меддопомогу.

Гарною підмогою є й співпраця з фахівцями Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського. В тісному співтоваристві професорки кафедри неврології Наталії Романівни Сохор і доцентки кафедри психіатрії Олени Євгенівни Смашної лікарі впроваджують нові методи діагностики, лікування, виносять колегіальні рішення щодо складних нозологічних хворих. Налагодили також активне співробітництво зі спеціалістами з неврології та психіатрії всіх медичних закладів міста та області, вони скеровують цю категорію недужих сюди для корекції лікування та надання високоспеціалізованої медичної допомоги.

Втішно, що вдалося сформувати й високопрофесійний, згуртований медсестринський колектив. Чимала заслуга в цьому старшої медсестри Наталії Михайлівни Павелко, яка зуміла вибудувати стосунки в колективі, дуже багато сил та енергії віддала. Примножила всі її починання в. о. старшої медсестри Ніна Гайдукевич, яка цікаві інновації, новинки медсестринства втілює в повсякденну практичну роботу. Нині є багато можливостей – інтернет-ресурси, напрацювання зарубіжного досвіду, то чому б щось не використати, не запровадити в медсестринській діяльності, додавши трішки любові та турботи. Всі фахівці цього молодого підрозділу психоневрологічної лікарні огортають увагою, піклуванням, теплими словами тих, хто найбільше цього потребує.

Лариса ЛУКАЩУК,

Микола ВАСИЛЕЧКО (фото)

Джерело: Медична академія