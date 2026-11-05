За 10 місяців до Служби зайнятості Тернопільщини звернулося 20,8 тисяч клієнтів

Робота, професійне навчання, власна справа, підтримка роботодавців і нові кар’єрні можливості. За кожним із цих напрямів – конкретні результати та історії людей, яким вдалося змінити своє професійне життя.

Якими були 10 місяців 2026 року для служби зайнятості Тернопільщини? Підбиваємо підсумки роботи в цифрах і фактах.

Упродовж січня-жовтня 2026 року послугами Тернопільської обласної служби зайнятості скористалися 20,8 тис. осіб, з них 7,6 тис. отримали статус безробітного.

За сприяння фахівців служби зайнятості 10,5 тис. жителів області знайшли роботу. Ще 2,5 тис. осіб долучилися до громадських та інших тимчасових робіт, а також суспільно корисних робіт у межах проєкту «Армія відновлення».

Професійне навчання за направленням служби зайнятості проходили 1,5 тис. безробітних. 1,4 тис. осіб завершили навчання, і 92,4% із них вдалося працевлаштуватися. 405 громадян отримали ваучер на оплату навчання.

Станом на 30 жовтня 2026 року на обліку в обласній службі зайнятості перебуває 2,1 тис. безробітних. Серед них 82% – жінки, 27% – молодь віком до 35 років, 41% – люди, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Окремий напрям роботи Служби зайнятості – допомога ветеранам і ветеранкам, людям з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям громадян, які потребують додаткової підтримки на ринку праці.

З початку 2026 року послугами служби зайнятості Тернопільщини скористалися 503 ветерани, 1,2 тис. людей з інвалідністю та 1,7 тис. внутрішньо переміщених осіб.

За цей же період до центру зайнятості звернулися понад 3,4 тис. роботодавців, які подали інформацію про 15,4 тис. вакансій.

Ще один інструмент розвитку – оновлена грантова програма «Власна справа 2.0». З початку 2026 року підприємці Тернопільщини отримали 97 млн. грн на реалізацію 305 бізнес-проєктів. Це допомогло фактично створити 430 нових робочих місць.

Тернопільська обласна служба зайнятості продовжує розвивати сучасний клієнтоорієнтований підхід до роботи, розширювати доступність сервісів та створювати безбар’єрний простір для кожного.

Як отримати консультацію?

Звертайтеся до найближчого підрозділу Тернопільського обласного центру зайнятості. Контакти філій, управлінь та відділів – за посиланням.