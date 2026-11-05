Які права матимуть жителі та як впливатимуть на рішення влади: у Великогаївській громаді обговорять Статут

У Великогаївській громаді на Тернопільщині проведуть громадські слухання щодо проєкту Статуту територіальної громади. Жителі зможуть ознайомитися з документом, висловити зауваження та подати пропозиції до нього.

Обговорення запланували на 25 листопада 2026 року о 14:00. Місце проведення — село Великі Гаї, вулиця Галицька, 47.

Як повідомляє Великогаївська сільська рада, Статут визначатиме особливості здійснення місцевого самоврядування, права жителів, форми їхньої участі у вирішенні питань місцевого значення, принципи відкритості та прозорості роботи органів місцевого самоврядування, а також основні напрями розвитку громади.

Проєкт документа розробили з урахуванням Конституції України, Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», змін до нього, внесених у травні 2024 року, та Примірного статуту територіальної громади, підготовленого Асоціацією міст України у 2025 році.

До участі запрошують жителів громади віком від 14 років, депутатів сільської ради, старост, представників громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій.

Повний текст проєкту Статуту з додатками оприлюднили на офіційному сайті Великогаївської сільської ради.

Пропозиції та зауваження можна подати письмово до сільської ради, на електронну пошту 04394875@velykogaivska-gromada.gov.ua або безпосередньо під час громадських слухань.

Попередні пропозиції прийматимуть до 24 листопада 2026 року. Зауваження, висловлені під час обговорення, внесуть до протоколу та передадуть на розгляд відповідно до законодавства.

Відповідальна за проведення слухань — Галина Панчук, телефон: 098 433 70 83.