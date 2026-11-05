На війні загинув захисник Олег Лебідь (Ластівка) з Тернопільщини

ЩЕ ОДНА ВАЖКА ВТРАТА ДЛЯ ЧОРТКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ: НА ВІЙНІ ЗАГИНУВ ОЛЕГ ЛЕБІДЬ (ЛАСТІВКА), повідомляє міськрада.

Чортківська громада знову у скорботі – Ще один наш земляк віддав життя за Україну, за її свободу та незалежність.

19 жовтня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області загинув старший солдат ЛЕБІДЬ (ЛАСТІВКА) Олег Володимирович, 15 серпня 1978 року народження.

Олег Лебідь проходив військову службу за призовом під час мобілізації у військовій частині А0224. Мужньо виконував свій військовий обов’язок, захищаючи Україну від російської агресії.

Висловлюємо щирі співчуття дружині, рідним, близьким, друзям і всім, хто знав Олега.

Вічна пам’ять і слава Герою!

Дату та час зустрічі Героя у Чорткові повідомимо додатково.