КРЕАТОР-БУД — переможець Best Legal Departments 2026!

Юридичний департамент компанії «Креатор-Буд» посів перше місце в номінації «Найкращий юридичний департамент у сфері нерухомості» за результатами щорічного дослідження «Провідні юридичні департаменти України — Best Legal Departments 2026».

Нагородження відбулося 3 листопада у Києві під час XIV Щорічного форуму юрисконсультів. Організатором дослідження та форуму є видавництво «Юридична практика».

Best Legal Departments проводять із 2013 року. Дослідження має на меті визначити найкращі юридичні команди України за якісними та кількісними показниками роботи, професійними досягненнями й визнанням юридичної спільноти.

Цьогоріч у цій номінації також змагалися DOVGIY FAMILY OFFICE, група компаній «Ковальська», MERX та RIBAS HOTELS GROUP.

У компанії зазначають, що нагорода є визнанням роботи юридичної команди, яка забезпечує правовий супровід девелоперських проєктів, захист інвестицій та вирішення юридичних питань у сфері нерухомості.