На Тернопільщині знайшли мертвим чоловіка, якого розшукували після візиту до ТЦК: що відомо

На Тернопільщині поблизу села Конюхи знайшли мертвим чоловіка, якого розшукували після візиту в районний ТЦК. Рідні припускають, що його могли побити та залишити помирати. Водночас у поліції області зазначили, що попередньо на тілі загиблого ознак насильницької смерті не виявили, пише ЗАХІД.

55-річний Микола Новоринський, який має порушення зору, зник 14 жовтня. Цього дня група оповіщення районного ТЦК зупинила чоловіка в селі Конюхи, однак він не мав із собою документів. Зі слів доньки загиблого Марії Бохни, її батька повезли до Козової для уточнення даних, перевірили документи та відпустили, оскільки він має інвалідність. Після цього Миколу Новоринського підвезли до АЗС на об’їзній дорозі біля Козової. Звідти він нібито мав пішки дійти до свого села Конюхи, а це орієнтовно 30 кілометрів.

Наступного дня після зникнення, 15 жовтня, його бачили живим у Заберізках, що за 10 км від Конюхів. Після цього інформації про його місце перебування вже не було. Рідні Миколи Новоринського звернулися до правоохоронців, а також опублікували дописи в соціальних мережах. 21 жовтня поліція Тернопільської області теж повідомила про пошуки 55-річного чоловіка.

Марія Бохна розповіла ZAXID.NET, що 31 жовтня її батька знайшли мертвим у полі біля села Конюхи.

«Тіло знайшли на землі за колишньою колгоспною бригадою. Один з односельців їхав трактором на поле та помітив, що лежить людина. Він подзвонив до брата мого батька, а тоді вони вже викликали поліцію», – зазначила донька загиблого.

Тіло Миколи Новоринського правоохоронці забрали на експертизу в Тернопіль. Водночас рідні підозрюють, що чоловіка міг хтось утримувати, побити, а потім вивезти в поле та залишити помирати.

«Я питалася в дядька, чи було видно, що він побитий. Дядько розказав, що все обличчя було у крові. Тато був роззутий, на ньому вже не було його білих кросівок. Також зникли банківські картки. За словами дядька, по батьку не було видно, що він пролежав у полі два тижні, не було ознак розкладання», – додала Марія Бохна.

У поліції розповіли ZAXID.NET, що наразі триває судово-медична експертиза зразків тіла загиблого. Також правоохоронці повідомили, що Миколу Новоринського 15 жовтня зупиняв поліцейський патруль неподалік від Козової.

«О 1:04 цього чоловіка зупинив патруль групи реагування з Підгаєць. Його розпитали, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години. Він відповів, що пішки добирається до свого місця проживання. Правоохоронці уточнили його дані та сфотографували. Наступного дня його бачили орієнтовно о 15:00 в селі Заберізки. Жінка розповіла, що він запитував, як йому дістатися до Конюхів», – зазначив речник поліції Тернопільської області Сергій Крета.

Микола Новоринський спілкується з патрульними. Фото надане поліцією

У поліції додали, що судмедексперт виїжджав на місце та оглядав тіло Миколи Новоринського. Він зафіксував ступені гниття та розкладання плоті, однак ознак насильницької смерті не виявив. Більше деталей обіцяють оприлюднити після завершення судово-медичної експертизи.