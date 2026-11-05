У Тернополі 53-річний чоловік захопив заручників у магазині та стріляв: подробиці від поліції

Поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо тернопільського стрільця

Його дії слідчі поліції кваліфікували як незаконне позбавлення волі людини, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу.

У вівторок, 5 листопада, близько 11:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у Тернополі до магазину на бульварі Данила Галицького зайшов озброєний чоловік та почав погрожувати людям. Згодом з торгового закладу пролунали постріли.

У місті була введена спеціальна поліцейська операція. На місце події оперативно прибули поліцейські та всі необхідні профільні служби.

Правоохоронці встановили, що чоловік утримував у магазині людей у заручниках. Під час переговорів поліцейським вдалося відволікти зловмисника, чим скористалися люди та вибігли з приміщення через службовий вихід.

У цей час фігурант підірвав предмет, схожий на гранату, та почав хаотично стріляти.

Завдяки злагодженим діям спецпризначенців КОРД озброєного правопорушника затримали. Ним виявися 53-річний житель Тернополя. У нього вилучили предмет, схожий на пістолет та мисливський ніж.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Як з’ясувалось, фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі поліції встановили, що за деякий час до інциденту затриманий вже приходив до торговельного закладу, поводився агресивно та вчинив конфлікт з працівниками магазину. Після цього він вийшов із торгового закладу, однак згодом повернувся вже зі зброєю.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 КПК.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини), ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування діям фігуранта буде надано остаточну правову кваліфікацію.