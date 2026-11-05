У Тернополі двоє чоловіків жорстоко побили працівника ТЦК та зняли це на відео 

Тернопільський міськрайонний суд 3 листопада визнав винними двох місцевих жителів у побитті працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки і призначив кожному по п’ять років позбавлення волі. У тернопільській справі обидва чоловіки визнані винними за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу – умисне заподіяння тілесних ушкоджень службовій особі у зв’язку з її службовою діяльністю, пише Інформатор.

За матеріалами справи, яка розглядалася під номером 607/7244/26, 24 лютого 2026 року близько 19:30 чоловіки, перебуваючи поблизу одного з будинків на вулиці Лесі Українки в Тернополі, помітили потерпілого – оператора відділення призову, який ішов додому у форменому одязі зі знаками розпізнавання ТЦК. Повний текст вироку оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як встановив суд, у чоловіків виник умисел на спричинення тілесних ушкоджень потерпілому через особисту неприязнь до ТЦК та його працівників. Вони підійшли до військового, розпочали словесний конфлікт, який перейшов у шарпанину. Один із нападників потягнув потерпілого за одяг, той упав на землю лівим боком, після чого обидва чоловіки наносили йому лежачому не менше десяти ударів ногами по голові, тулубу та кінцівках.

У судовому засіданні обвинувачені дали свої пояснення щодо подій того вечора. Один з них зазначив, що конфлікту не сталося б, якби потерпілий був без форменого одягу.Під час слідства встановили, що один із нападників знімав побиття на телефон і надіслав відео іншому обвинуваченому через месенджер. На записі видно, що чоловіки підійшли до потерпілого, вимагали документи, ставили під сумнів правомірність носіння ним військової форми та висловлювали погрози.

“Не чіпаю вас і нікого не затримую”, – неодноразово казав потерпілий, намагаючись заспокоїти нападників, йдеться у переглянутому судом відеозаписі.

Внаслідок нападу потерпілий отримав такі тілесні ушкодження:

повний вивих лівого плечового суглоба – ушкодження середньої тяжкості з розладом здоров’я понад 21 день

рану лобової ділянки волосяної частини голови справа

синець лівої скроневої ділянки з чисельними саднами

синець лівої завушної ділянки та синець нігтьової фаланги пальця правої кисті

У день нападу потерпілому в лікарні провели хірургічне втручання – вправлення вивиху плечового суглоба та обробку рани голови з накладанням швів.

Суд призначив обом обвинуваченим по п’ять років ув’язнення

Суд визнав обох чоловіків винними за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України та призначив кожному покарання у виді п’яти років позбавлення волі. Серед обставин, що пом’якшують покарання, суд врахував те, що обидва раніше не судимі, мають на утриманні по одній малолітній дитині, щиро розкаялися у скоєному та активно сприяли розкриттю злочину. Обтяжуючих обставин суд не встановив. Строк відбування покарання для обох рахується з моменту звернення вироку до виконання. Вирок можна оскаржити до Тернопільського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення.

Під час судового розгляду також з’ясувалося, що один з обвинувачених, який на момент нападу проходив військову службу, 7 березня 2025 року не повернувся з відпустки за станом здоров’я до місця розташування свого підрозділу, чим ухилився від виконання обов’язків військової служби – цей факт встановило службове розслідування військової частини.