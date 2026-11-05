У Тернополі спецпризначенці КОРД затримали озброєного чоловіка

Спецпризначенці КОРД затримали чоловіка, через якого 5 листопада у Тернополі проводили спецоперацію. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Затриманий — місцевий житель 1973 року народження. Наразі з ним проводять першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про інцидент у торговельному закладі. За інформацією правоохоронців, чоловік зачинив керуючу магазину у службовому кабінеті. Згодом із приміщення пролунали два постріли.

Деталі інциденту поліція обіцяє повідомити згодом.