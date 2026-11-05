У Хоросткові розкрили історію 264-річної фігури Матері Божої

У Хоросткові привернули увагу до історії кам’яної фігури Матері Божої, яка стоїть біля колишньої міської ради. Її датують 1762 роком, а на постаменті зберігся герб родини Потоцьких. Нові подробиці про пам’ятку вдалося відшукати у замітці львівської газети за 1943 рік.

Про це написала Ірина Шеремета у Facebook-групі «Я люблю Хоростків ОТГ».

За її словами, у другій половині XVIII століття поблизу теперішньої будівлі міської ради стояла дерев’яна церква, а навколо неї розташовувався цвинтар. Хоростків у той період належав родині Потоцьких, до графів Левицьких-Сімінських місто перейшло пізніше.

У публікації 1943 року, яку цитує авторка допису, описано фігуру Матері Божої. На камені вирізьблена дата — 1762 рік, а вище розміщений герб Потоцьких — «Пилява».

Автор замітки відзначав мистецьку майстерність скульптури та припускав, що її міг створити італійський або місцевий майстер. Ім’я скульптора невідоме.

Фігуру називали чи не єдиною пам’яткою, що залишилася від колишнього великого цвинтаря, територію якого згодом розділили вулицями.

Як зазначає Ірина Шеремета, за радянських часів скульптуру врятували від знищення, сховавши на цвинтарі. Близько десяти років тому її урочисто повернули на попереднє місце в центрі Хоросткова.

Сьогодні ця барокова скульптура є однією з історичних пам’яток міста, яка нагадує про його минуле.