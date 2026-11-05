У Тернополі поліція проводить спецоперацію: у магазині пролунали два постріли

У Тернополі правоохоронці проводять спецоперацію із затримання озброєного чоловіка. Про це 5 листопада повідомили у поліції Тернопільської області.

Близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про інцидент у торговельному закладі. За попередньою інформацією, невідомий чоловік зачинив керуючу магазину у службовому кабінеті. Згодом із приміщення пролунали два постріли.

На місці працюють поліцейські та профільні служби. Правоохоронці вживають заходів для затримання чоловіка й забезпечення безпеки людей.

Поліція закликає громадян не наближатися до місця події та виконувати вимоги правоохоронців.