На Тернопільщині пастора звинувачено в сексуальних злочинах щодо неповнолітніх, йому загрожує довічне ув‘язнення

Колишньому пастору релігійної організації, якого звинувачено в сексуальних злочинах щодо неповнолітніх, загрожує довічне ув‘язнення.

Слідчі Тернопільського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду кримінальне провадження щодо 64-річного тернополянина, якому інкриміновано вчинення насильницьких дій сексуального характеру щодо неповнолітніх осіб ч. 4 та ч.6 ст. 153 Кримінального кодексу України.



У ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний – колишній пастор однієї з релігійних організацій Тернополя зустрів двох дівчат віком 10 та 12 років у лісосмузі на околиці міста. Попрямувавши за ними, він запропонував дітям провести з ним час. За це пообіцяв гроші та телефон. Одна з дівчат зафіксувала незаконні дії зловмисника. Згодом відео побачив родич неповнолітніх, він й заявив у поліцію.



Санкції інкримінованої зловмисникові статті передбачають від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.



Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/kolyshnomu-pastoru-relihiinoi-orhanizatsii-iakoho-zvynuvacheno-v-seksualnykh-zlochynakh-shchodo-nepovnolitnikh-zahrozhuie-dovichne-uviaznennia?fbclid=IwY2xjawVZHw1leHRuA2FlbQIxMABwZG9mBWJyaWQRMThQZnloZ0hMUjRtZkFJb0tzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEfmlSoxawE_h0ZQ06ZMCTrncW5p8buN0sr91UzTypFQDcYJUTCywWCPd6g5N0_aem_18gfk7gNIlBWb6urWVBZKQ

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