На Тернопільщині викрито масштабне незаконне виробництво тютюнової продукції: вилучено понад 12 тонн сировини та повідомлено про підозру 4 особам

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру 4 особам за фактом незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовленого тютюну та інших підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, четверо осіб налагодили незаконну діяльність, пов’язану з вирощуванням, переробкою у промислових масштабах, зберіганням та подальшою реалізацією тютюнової продукції. Підпільні цехи діяли на території Чортківського району Тернопільської області. Використовуючи спеціальне обладнання для подрібнення та сушіння, зловмисники здійснювали подальшу реалізацію продукції через Нову Пошту оптовим покупцям по всій території України.

Правоохоронці 26 жовтня 2026 року провели 59 обшуків за місцями проживання фігурантів та здійснення їхньої злочинної діяльності на території шести областей: Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Дніпропетровської та Миколаївської. За результатами слідчих дій виявлено та вилучено понад 12 т тютюнової продукції та сировини, 440 тис. грн готівки, обладнання для переробки, мобільні телефони й чорнові записи з обліком реалізації.

Наразі усім підозрюваним вручено клопотання про застосування запобіжних заходів у вигляді застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу УСБУ в Тернопільській області та УСР ДСР НП України.

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