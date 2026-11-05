Віддав життя за незалежність України: загинув захисник Іван Гавдида з Тернопільщини

Два роки тому, 05 листопада 2024 року, жахлива війна на сході України забрала життя нашого воїна, жителя с.Волощина Гавдиду Івана Івановича. Повідомляють у Саранчуківській громаді.

Іван Гавдида до 02 жовтня 2025 року вважався зниклим безвісти. Загинув виконуючи бойове завдання поблизу н.п.Катеринівка Мар’їнської міської громади Покровського району Донецької області.

Іван віддав життя за незалежність та свободу України. Йому назавжди 37…

Вічна пам’ять і слава Герою!

Пам’ятаємо…