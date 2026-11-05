11:58 | 5.11.2026
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На Тернопільщині безвісти зник 58-річний чоловік

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 УВАГА! ПОЛІЦІЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ РОЗШУКУЄ БЕЗВІСТИ ЗНИКЛОГО ЧОЛОВІКА

Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування Волошина Романа Богдановича, 05.07.1968 року народження, жителя міста Тернополя.

🔎 17 жовтня 2026 року чоловік вийшов із дому в невідомому напрямку та досі не повернувся. Його місцеперебування невідоме.

📌 Прикмети розшукуваного:
▪️ зріст — 167 см;
▪️ вага — близько 95 кг;
▪️ волосся чорне, коротко підстрижене.

👕 Був одягнений: у чорну шкіряну куртку, чорні спортивні штани, чорні кросівки та сіру кепку.

📞 Якщо ви володієте будь-якою інформацією про можливе місцеперебування чоловіка або бачили його, просимо негайно повідомити поліцію за номерами:

☎️ (0352) 27-11-70
☎️ 102

🙏 Просимо громадян не залишатися байдужими та поширити цю інформацію. Ваша допомога може бути вирішальною у пошуках зниклого чоловіка.

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