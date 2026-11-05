На Тернопільщині безвісти зник 58-річний чоловік

УВАГА! ПОЛІЦІЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ РОЗШУКУЄ БЕЗВІСТИ ЗНИКЛОГО ЧОЛОВІКА



Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування Волошина Романа Богдановича, 05.07.1968 року народження, жителя міста Тернополя.



17 жовтня 2026 року чоловік вийшов із дому в невідомому напрямку та досі не повернувся. Його місцеперебування невідоме.



Прикмети розшукуваного:

зріст — 167 см;

вага — близько 95 кг;

волосся чорне, коротко підстрижене.



Був одягнений: у чорну шкіряну куртку, чорні спортивні штани, чорні кросівки та сіру кепку.



Якщо ви володієте будь-якою інформацією про можливе місцеперебування чоловіка або бачили його, просимо негайно повідомити поліцію за номерами:



(0352) 27-11-70

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Просимо громадян не залишатися байдужими та поширити цю інформацію. Ваша допомога може бути вирішальною у пошуках зниклого чоловіка.

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