Викладач із Тернополя створив мікропортрет Івана Пулюя та «Зоряну ніч» Ван Гога

Викладач Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Віталій Мочарський створив мікроскопічні зображення портрета Івана Пулюя та картини Вінсента ван Гога «Зоряна ніч». Обидві роботи відібрали до фіналу міжнародного конкурсу NanoArtography 2026.

Про це повідомили на сторінці ТНТУ.

Розміри робіт вражають: портрет Івана Пулюя має лише 350 × 540 мікрометрів, а «Зоряна ніч» — 375 × 470 мікрометрів. Для порівняння, портрет науковця автор сфотографував крізь вушко голки, а зображення картини розмістив поруч із цукровою крупинкою.

Обидві мініатюри Віталій Мочарський виконав на полірованій поверхні неіржавної сталі за допомогою алмазної піраміди методом мікроіндентування.

Вибір портрета Івана Пулюя має особливе значення для університету, адже саме його ім’я носить ТНТУ. Пулюй — видатний український фізик та електротехнік, один із перших дослідників Х-променів.

Друга робота відтворює відому картину нідерландського художника Вінсента ван Гога «Зоряна ніч».

За інформацією університету, обидві роботи відібрали до фіналу NanoArtography 2026. Загалом серед фіналістів — 194 роботи з понад 300 заявок, які надійшли з 35 країн.

Наразі триває голосування за People’s Choice Award. Підтримати роботи тернопільського викладача можна на сторінці конкурсу в Instagram. Голосування завершується 16 листопада о 23:00 за київським часом.

І ми щиро запрошуємо підтримати неймовірні роботи нашого викладача на сторінці @nanoartography.

https://www.instagram.com/p/DfOfhmIAqEZ/?hl=uk Зображення Івана Пулюя https://www.instagram.com/p/DfOfboHg2-X/?hl=uk Зображення “Зоряна ніч”