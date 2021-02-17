У січні голова Тернопільської ОДА Володимир Труш підписав розпорядження про реєстрацію статутів 14 релігійних організації ПЦУ в області. З них 12 перейшли з УАПЦ, з УПЦ КП – 1, а одна – в селі Новостав Шумського району- новостворена. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської єпархії ПЦУ.

Зареєстровали: