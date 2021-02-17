У січні Тернопільська ОДА зареєструвала статути 14 релігійних організації ПЦУ
У січні голова Тернопільської ОДА Володимир Труш підписав розпорядження про реєстрацію статутів 14 релігійних організації ПЦУ в області. З них 12 перейшли з УАПЦ, з УПЦ КП – 1, а одна – в селі Новостав Шумського району- новостворена. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської єпархії ПЦУ.
Зареєстровали:
- статут релігійної організації “Парафія Святого вмчк Димитрія село Острівець Теребовлянського району Тернопільсько-Бучацької єпархії УПЦ (ПЦУ)” у новій редакції. 5/01.02-01
- статут релігійної організації “Парафія Введення в храм Пресвятої Богородиці село Бернадівка Тернопільсько-Бучацької єпархії УПЦ (ПЦУ)” у новій редакції. 6/01.02-01
- статут релігійної організації “Парафія Святого Архистратига Михаїла” с. Новостав Шумського району Тернопільської єпархії ПЦУ. 7/01.02-01
- статут релігійної організації “Парафія Святого Іоана Богослова” село Блищанка Заліщицького району Тернопільсько-Бучацької єпархії УПЦ (ПЦУ) у новій редакції. 8/01.02-01
- статут релігійної організації “Парафія Святого Архистратига Михаїла” село Слобідка Заліщицького району Тернопільсько-Бучацької єпархії УПЦ (ПЦУ) у новій редакції. 9/01.02-01
- статут релігійної організації “Парафія Святителя Миколая Чудотворця” села Великі Дедеркали Шумського району Тернопільської єпархії ПЦУ у новій редакції. 40/01.02-01
- статут релігійної організації “Парафія Святого Архистратига Михаїла” село Дубівці Заліщицького району Тернопільсько-Бучацької єпархії УПЦ (ПЦУ) у новій редакції. 41/01.02-01
- статут релігійної організації “Парафія храму Святої Анни” село Волиця Тернопільсько-Бучацької єпархії УПЦ (ПЦУ) у новій редакції. 42/01.02-01
- статут релігійної організації “Парафія Введення в храм Пресвятої Богородиці село Калагарівка Тернопільсько-Бучацької єпархії УПЦ (ПЦУ)” у новій редакції. 43/01.02-01
- статут релігійної організації “Парафія храму Святого Димитрія” село Саджівка Тернопільсько-Бучацької єпархії УПЦ (ПЦУ) у новій редакції. 44/01.02-01
- статут релігійної організації “Парафія Успіння Пресвятої Богородиці села Дарахів і Положення Ризи Пресвятої Богородиці села Тютьків Теребовлянського району Тернопільсько-Бучацької єпархії УПЦ (ПЦУ)” у новій редакції. 45/01.02-01
- статут релігійної організації “Парафія храму Вознесіння Господнього” село Малів Тернопільсько-Бучацької єпархії УПЦ (ПЦУ)” у новій редакції. 46/01.02-01
- статут релігійної організації “Парафія Різдва Пресвятої Богородиці село Зубів Теребовлянського району Тернопільсько-Бучацької єпархії УПЦ (ПЦУ)” у новій редакції. 47/01.02-01
- статут релігійної організації “Парафія храму Святого Рівноапостольного князя Володимира місто Теребовля Тернопільсько-Бучацької єпархії УПЦ (ПЦУ)” у новій редакції. 48/01.02-01