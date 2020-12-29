Как установить и отрегулировать дверной доводчик самостоятельно

Доводчик накладного типа несложно установить своими руками. Все, что для этого нужно — выбрать правильную схему установки в зависимости от расположения петель, закрепить элементы конструкции на полотно и коробку и откорректировать положение двух регулировочных винтов. Эксперты интернет-магазина Bezpeka-Shop разложили процесс монтажа и регулировки «по полочкам».

Выбираем место крепления

Накладные доводчики с рычажной и слайдерной тягой крепятся в верхней части двери — рядом с дверной петлей. При выборе места крепления стоит ориентироваться на направление открывания. Если дверь распахивается на себя — корпус с механизмом монтируется на дверное полотно, если от себя — на притолоку (горизонтальный брус) коробки.

Тяга всегда крепится на другом элементе дверной конструкции. При открывании на себя — на верхнем коробочном брусе, при распахивании от себя — на полотне.

Стандартный способ монтажа подходит для любых коленных и слайдерных доводчиков — например, для моделей, представленных в разделе https://www.bezpeka-shop.com/catalog/dovodchiki_20439/. Если дверь ведет в дом или в квартиру — устройство лучше монтировать с внутренней стороны, если во внутреннее помещение — с любой.

Важно: перед установкой доводчика убедитесь, что дверное полотно перемещается плавно и легко — не «шаркает» по полу и не требует приложения чрезмерных усилий при закрывании. При наличии проблем стоит предварительно смазать петли и устранить их провисание.

На заметку: если при классической схеме монтажа «колено» упирается в какое-либо препятствие, используйте специальные монтажные пластины (подвесные, выносные) и уголки для параллельной установки.

Делаем разметку

В комплект поставки помимо доводчика входит инструкция с несколькими шаблонами, которые представляют собой разные варианты схем установки с разметкой (отверстиями в крепежных точках) в масштабе 1:1. Вырежьте подходящий шаблон и прикрепите его скотчем к месту крепления корпуса.

Выполните 5 этапов:

Просверлите дрелью 6 отверстий под крепеж корпуса (4) и рычага (2). Если дверь металлическая — перед сверлением выполните кернение (предварительную «наметку» отверстий). С помощью комплектных шурупов закрепите сначала башмак тяги, а затем корпус устройства. При правильно выбранном способе установки регулировочные винты будут находиться напротив бруса коробки с дверными петлями. Прикрепите второй элемент «колена» тяги на поворотной оси доводчика с помощью винта. Отрегулируйте 2 части тяги по положению и длине согласно инструкции. При закрытой двери коленный рычаг должен выступать строго перпендикулярно полотну. Закрепите винтом концы колена. Закройте поворотную часть в корпусе доводчика декоративным колпачком.

Регулируем работу доводчика

Любой доводчик из каталога интернет-магазина https://www.bezpeka-shop.com/ можно отрегулировать с помощью 2 винтов и шлицевой отвертки. Нижний винт «отвечает» за скорость закрывания от угла 180° до 15–20°, верхний — за скорость дохлопа (доводки) на последнем участке от 15° до 0°.

Как регулировать:

если дверь сильно хлопает — уменьшите скорость дохлопа, если закрывается неплотно — увеличьте. Для этого подкрутите нижний винт на ½ оборота (уменьшение — по часовой стрелке, увеличение — в обратную сторону);

если полотно движется слишком быстро или медленно — подкрутите на ½ оборота верхний винт.

На заметку: некоторые устройства имеют дополнительные винты, с помощью которых можно отрегулировать скорость промежуточного хода и зафиксировать полотно в открытом положении (Hold Open).