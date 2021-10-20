Заразилося 15 підопічних та 7 працівників: через спалах коронавірусу на Тернопільщині ізолювали відділення терцентру

У Ланівцях через спалах коронавірусу на ізоляцію відправили відділення терцентру.

Як повідомили у пресслужбі місцевої міськради, у відділені Лановецького територіального центру надання соціальних послуг зафіксували 22 випадки захворювання на COVID-19.

Вірусом заразилося 15 підопічних та 7 працівників.

У зв’язку з цим, 19 жовтня відбулося позачергове засідання комісії із надзвичайних ситуацій Лановецької міської ради на чолі з заступником міського голови Анатолієм Поцелуєвим.

Аби зупинити поширення коронавірусної інфекції, комісія ухвалила рішення про ізоляцію цього відділення на 14 днів.

Крім цього, директору установи Руслані Кушнір рекомендували встановити коло осіб, які контактували з хворими на COVID-19 та відправити їх на здачу ПЛР-тесту, а також вжити усіх необхідних заходів щодо запобігання розповсюдження інфекційної хвороби.

Зазначимо, що за весь час пандемії у Лановецькій громаді зафіксували 1630 випадків коронавірусної хвороби. 19 людей – померли. Станом на сьогодні на Лановеччині вакцинували 2 тис. 287 мешканців.