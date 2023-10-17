13:20 | 17.10.2023
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На війні загинув Олег Митрога з Тернопільщини

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Знову трагічна звістка надійшла на Тернопільщину, повідомляють  у Вишнівецькій громаду.

13 жовтня, поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області, отримав смертельне поранення Захисник з Вишнівця, солдат, гранатометник батальйону оперативного призначення Національної гвардії України, Митрога Олег Петрович. Серце Воїна зупинилося 16 жовтня у госпіталі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та усім, хто знав Олега Митрогу.

 

Вічна пам’ять та слава Герою…

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