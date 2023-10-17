На війні загинув Олег Митрога з Тернопільщини

Знову трагічна звістка надійшла на Тернопільщину, повідомляють у Вишнівецькій громаду.

13 жовтня, поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області, отримав смертельне поранення Захисник з Вишнівця, солдат, гранатометник батальйону оперативного призначення Національної гвардії України, Митрога Олег Петрович. Серце Воїна зупинилося 16 жовтня у госпіталі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та усім, хто знав Олега Митрогу.

Вічна пам’ять та слава Герою…