Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Юрій Радковський з Тернопільщини
Навіки пішов у вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги, наш земляк Радковський Юрій Володимирович. Повідомляє тернопільська міська рада.
Його життя обірвалося на 42-му році життя в ході виконання бойового завдання на Донеччині.
Воїн вважався зниклим безвісти з 2 листопада 2024 року. Кожен полеглий захисник – це невимовна втрата для Тернополя.
Щиро співчуваємо рідним та близьким Героя. Вічна та світла памʼять.