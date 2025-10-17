Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Юрій Радковський з Тернопільщини

Навіки пішов у вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги, наш земляк Радковський Юрій Володимирович. Повідомляє тернопільська міська рада.

Його життя обірвалося на 42-му році життя в ході виконання бойового завдання на Донеччині.

Воїн вважався зниклим безвісти з 2 листопада 2024 року. Кожен полеглий захисник – це невимовна втрата для Тернополя.

Щиро співчуваємо рідним та близьким Героя. Вічна та світла памʼять.