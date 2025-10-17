У Тернополі жінка в стані наркотичного сп’яніння бігала по проїжджій частині

У Тернополі правоохоронці запобігли трагедії, врятувавши молоду жінку, яка поводилася небезпечно на проїжджій частині.

Близько 13:00 на лінію «102» надійшло повідомлення від небайдужих містян: на залізничному мосту поблизу технічного університету перебуває жінка, яка неадекватно себе поводить — вибігає на дорогу та намагається вилізти на поручні мосту.

На виклик оперативно прибули співробітники мобільної групи з протидії домашньому насильству Тернопільського райуправління поліції. Побачивши поліцейських, жінка спробувала втекти, однак правоохоронці її зупинили та викликали медиків.

27-річну тернополянку госпіталізували. Результати аналізів засвідчили, що вона перебувала у стані сильного наркотичного сп’яніння — у крові виявили речовину PVP.

Поліцейські наголошують: уважність і небайдужість громадян можуть врятувати життя. Якщо ви бачите людину, яка потребує допомоги, не залишайтеся осторонь — телефонуйте на «102».