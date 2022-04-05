У війну за України загинув Герой Володимир Баб’як

У Тернополі прощатимуться із Героєм Володимиром Баб’яком. Повідомляємо, що чин похорону загиблого відбудеться сьогодні, 5 квітня, в Тернополі, у храмі Святого Духа за адресою: вул.Тарнавського, 2А.

З села Глинна Козівської громади, звідки родом загиблий воїн, о 10.00 будуть організовано транспорт (три автобуси) для усіх, хто хоче підтримати сім’ю Володимира в цю болючу хвилину, та провести в останню дорогу покійного, – повідомляють у сільській раді..

Вічна пам’ять та вічна слава загиблому воїну!