10:38 | 5.04.2022
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У війну за України загинув Герой Володимир Баб’як

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У Тернополі прощатимуться із Героєм Володимиром Баб’яком. Повідомляємо, що чин похорону загиблого відбудеться сьогодні, 5 квітня, в Тернополі, у храмі Святого Духа за адресою: вул.Тарнавського, 2А.

З села Глинна Козівської громади, звідки родом загиблий воїн, о 10.00 будуть організовано транспорт (три автобуси) для усіх, хто хоче підтримати сім’ю Володимира в цю болючу хвилину, та провести в останню дорогу покійного, – повідомляють у сільській раді..

Вічна пам’ять та вічна слава загиблому воїну!

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