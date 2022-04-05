На Тернопільщині сплатили понад 88,4 млн грн «патріотичного» збору
На потреби українського війська платники податків Тернопільської області впродовж першого кварталу 2022 року спрямували до державного бюджету понад 88,4 млн грн військового збору. Надходження платежу перевищили сплату січня-березня минулого року на 11 млн грн або плюс 14 відсотків. Про це повідомив начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.
«Вважаю, це – результат відповідальної позиції працедавців нашого краю. Адже навіть у час війни вони гідно оплачуючи роботу своїх працівників, своєчасно перераховують податкові платежі. Відтак держбюджет стабільно отримує кошти для підтримки нашої армії», – констатував очільник податкового відомства Тернопілля.
Лише у березні цього року наші краяни сплатили 29,6 млн грн цього збору. А це на 973 тис. грн більше, ніж минулоріч.
Варто пам’ятати, що лише той, хто працює офіційно й отримує легальні доходи, сплачує відрахування на потреби армії. Так як військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, що виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Відтак платники, які бажають підтримувати армію, повинні дбати про отримання легальних доходів.
Сплачуймо податки та підтримуймо Збройні Сили України та нашу державу!
Сектор інформаційної взаємодії
Головного управління ДПС у Тернопільській області