Майже 950 пожеж у природних екосистемах з початку року виникло на Тернопільщині

Станом на 15.06.2020 року на території Тернопільської області виникло 934 пожеж у природних екосистемах. З них 4 пожежі не облікованих покладів торфу на площі 2,0355 га та 2 пожежі у лісових масивах на площі 5 га.

Про це повідомив начальник Управління ДСНС в Тернопільській області Віктор Маслей під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З початку 2020 року Управлінням здійснено комплекс організаційних та практичних заходів щодо недопущення пожеж лісових масивів, торфовищ, сільгоспугідь та пожеж на відкритих ділянках місцевості.

Також приведено в готовність основну та спеціальну пожежну техніку, що може залучатись до гасіння пожеж в екосистемах, розгорнута широкомасштабна компанія з проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо недопущення спалювання сухої рослинності та дотримань правил протипожежної безпеки в природних екосистемах, а також відповідальність за її порушення.