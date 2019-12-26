У Зборівській громаді відкрили молодіжний медіацентр    





У Зборівській громаді відкрили медіацентр у рамках співпраці із програмою ДОБРЕ.

Медіацентр з офісом, студією і молодіжним хабом відкрився у Зборівській громаді. Це результат співпраці громади із програмою DOBRE по молодіжному компоненту роботи.



“ Ми завжди намагаємось дослухатись до молоді, молодіжний консультативно-дорадчий орган у нашій ОТГ дуже ефективно працює. Проект – це результат нашої спільної роботи від травня 2019 року. Тепер молоді люди і громадські активісти матимуть де генерувати свої ідеї, проводити заходи і зустрічі,” – каже міський голова Зборові Руслан Максимів.



Над проектом від весни працювала команда Молодіжного Конгресу Зборівської міської ради, представники влади довірили молоді і дизайн приміщення, і кошторис, і концепцію.



“Нетворкінг медіацентр – це не просто звична для усіх прес-служба, яка видає тексти із фото. Ми працюватимемо над відео-проектами цікавого змісту, для усіх категорій населення,розповімо про усі цікавинки і новини у громаді. Цікавим є і те, що уся наша команда – це молодь і школярі. Вважаємо, що це дає нам нові і сучасні бачення у створенні контенту,” – коментує керівник медійного напряму центру, молодіжний працівник Леся Голояд.



Крім зйомок центр займатиметься розвитком туризму, проектним менеджментом, організацією подій, друком поліграфії, демонстрацією фільмів.



У селах Оліїв та Кальне діятимуть філії центру, де проводитимуться лекції неформальної освіти та перегляди кіно.



“Тепер з’явилось натхнення працювати більше, адже у нас з’явилась професійна техніка і нові можливості. У нашої команди тепер велика мотивація працювати над новими проектами, багато спілкуватись, робити цікаві заходи на базі медіацентру,” – розповідає оператор і режисер монтажу Нетворкінг медіацентру Іван Гриців.



Зараз на базі центру заплановані перегляди фільмів, акустичні вечори, тренінг з домедичної допомоги та ораторського мистецтва.



Сьогодні на відкриття центру завітали Дмитро Коваль (виконавчий директор програми ДОБРЕ у Західному регіоні), та Олег Процик (фахівець з розвитку громад у Західному регіоні та координатор програми ДОБРЕ у Зборівській ОТГ).



“Мені дуже цікаво відвідувати це місце, адже тут затишно, завжди є мої друзі-однодумці, ми проводимо час із користю, робимо тут установчі збори Конгресу. А також дуже цікаво розвивати себе у напрямку медіа,”- розповідає один із наймолодших активістів Назар Дідик.





