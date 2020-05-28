Учениця 10 класу Шумського НВК Ірина Слободянюк зможе рік навчатися у США

Із перемогою фіналістку привітали на сторінці учнівського самоврядування Шумського навчально-виховного комплексу у “Фейсбуці”.

“Ірина матиме можливість навчатись в одній з американських шкіл та проживати в американській родині протягом наступного навчального року. Зичимо успіхів!”, – йдеться у дописі.

Довідково:

Програма майбутніх лідерів (FLEX) – це програма культурного обміну Бюро у справах освіти і культури Державного департаменту США, яка адмініструється в Україні організацією Американські Ради з міжнародної освіти (American Councils) за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Програма надає можливість українським студентам навчатися в американській школі і жити в американській сім’ї протягом одного навчального року безкоштовно.